РИАМО - 3 фев. Агрохаб в подмосковном Наро-Фоминском округе продолжает в плановом режиме отгружать продукцию в Китай по железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Граница для грузовых железнодорожных сообщений из Подмосковья в Китай не закрыта. Товарные отгрузки в эту страну идут в соответствии с графиком. Граница закрыта только для пассажирских поездов. Информацию подтвердили в «Славтранс-Сервисе», который реализует проект создания экспортноориентированного «Агрохаба Евразия», - сказал глава областного Минсельхозпрода Андрей Разин.

«Славтранс-Сервис» располагается на базе оптово-распределительного центра «Селятино» в Наро-Фоминском округе.

«Наш экспорт не очень сильно зависит от Китая, поставки туда на сегодняшний день составляют 1,3% от всего экспорта продукции нашего региона. Доли приходятся на молочную продукцию и мясо птицы», - уточнил Разин.

По его словам, экспортерами продукции в Китай являются предприятия «Лагуна Койл», «Чистая линия», «Кампина», «Эрманн», «Лакталис Истра», «Моссельпром» и «Петелинская птицефабрика».

«Склады ОРЦ «Селятино» сертифицированы карантинными службами Китая, Вьетнама, Кореи, ЕС. С 29 января 2019 года действует Селятинский таможенный пост Московской областной таможни, обеспечивающий фактический таможенный контроль», - добавил Разин.

С понедельника Россия приостановила железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем из-за угрозы распространения уханьского коронавируса. Новый тип коронавируса начал распространяться в декабре 2019 года. Вирус уже проник в разные страны, в том числе два случая заболевания зафиксировали в России.