РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 фев. Проверка системы оповещения с включением электросирен пройдет на территории городского округа Мытищи 13 февраля, говорится в сообщении МКУ «Центр ГЗ Мытищи».

«Вниманию жителей городского округа Мытищи. Уведомляем вас о том, что 13 февраля 2020 года в период с 12:00 до 13:00 будет проведена техническая проверка местной системы оповещения населения городского округа Мытищи Московской области. В ходе проверки будет произведено включение электросирен и перехват теле- и радиовещания для передачи специальных сообщений», - отмечается в материале.

Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты городского округа Мытищи» просит жителей соблюдать спокойствие и общественный порядок.