РИАМО - 3 фев. Жителей городского округа Мытищи попросили сообщать в полицию о лицах, причастных к содержанию и организации наркопритонов, говорится в сообщении управления территориальной безопасности и противодействия коррупции администрации горокруга.

«С 3 по 12 февраля 2020 года на территории городского округа Мытищи проводится 1 этап оперативно-профилактической операции «Наркопритон», целью которой является выявление преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а именно: установление и пресечение деятельности лиц, причастных к организации либо содержанию притонов или систематическому предоставлению помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», – отмечается в сообщении.

Если у жителей есть информация о лицах, занимающихся изготовлением, хранением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ, либо подозрения о том, что в доме организован наркопритон, можно сообщить об этом по телефонам: дежурная часть – 8(495)581-74-01 (круглосуточно); отдел по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Мытищинское» – 8(495)586-21-43, 8(495)581-23-83 (с 09:00 до 17:00 по рабочим дням), антинаркотическая комиссия городского округа Мытищи – 8(495)581-23-83 (с 09:00 до 17:00 по рабочим дням).