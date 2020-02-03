РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 фев. В подмосковном Домодедове отменили ограничительные мероприятия по бешенству животных, говорится в постановлении губернатора Московской области от 31.01.2020 №31-ПГ.

«Признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Рябцево городского округа Домодедово; городской округ Домодедово: от северной границы села Лямцино до южной границы деревни Михеево, далее до западной границы деревни Буняково и далее до северной границы села Лямцино», – отмечается в постановлении.

Ранее карантин был введен постановлением губернатора Московской области от 26 ноября 2019 года №569-ПГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории городского округа Домодедово Московской области».