РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 3 фев. В рамках программы «Активное долголетие в Подмосковье» пожилые жители Домодедова смогут посетить занятия по дыхательной гимнастике, йоге, плаванию и танцам 4-8 февраля, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Для домодедовцев старшего поколения есть отличная возможность провести эту неделю с пользой. Публикуем подборку бесплатных занятий: Дыхательная гимнастика. 4 февраля с 13:00 до 14:00 на улице Советская, дом №8. Телефон: 8(496)793-03-43», – говорится в сообщении.

В том же помещении занятия по дыхательной гимнастике пройдут 5 и 6 февраля с 13:00 до 14:00 и 7 февраля с 14:00 до 15:00.

Заняться йогой жители старшего поколения смогут 4 февраля с 18:30 до 20:00 по адресу: улица Гагарина, строение 1А. Уточнить информацию можно по телефону: 8(496)796-85-33. 5 февраля с 9:00 до 10:00 и 6 февраля с 13:00 до 14:00 занятия по йоге пройдут по адресу: улица Советская, дом №8. Телефон: 8(496)793-03-43.

Посетить бассейн пенсионеры смогут 4, 5 и 6 февраля с 8:15 до 9:00 по адресу: улица Мирная, дом №3. Также 5 и 6 февраля в это же время занятия пройдут по адресу: улица Советская, дом №28. Телефон: 8(496)793-03-43.

Занятия по танцам пройдут 6 февраля с 12:00 до 13:00 по адресу: улица Советская, дом №8. Также 7 февраля с 19:00 до 21:30 и 8 февраля с 17:00 до 19:00 потанцевать можно будет в ГДК «Авиатор» (микрорайон Авиационный, площадь Гагарина, дом №1). Телефон: 8(496)793-03-43.

Записаться на занятия можно через приложение «Соцуслуги». В приложении следует перейти в раздел «Долголетие в Подмосковье», выбрать Домодедово, организацию ГБУС МО «КЦСОР «Домодедовский», интересующую активность и нажать кнопку «Продолжить».