РИАМО (МЫТИЩИ) – 3 фев. Министерство экологии и природопользования Московской области потребовало ликвидировать нелегальную свалку в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Минэкологии направило предостережение администрации городского округа Мытищи по поводу несанкционированного размещения отходов вблизи деревни Челобитьево. При осмотре территории инспекторы эконадзора установили, что на землях неразграниченной собственности есть очаговые навалы отходов. Поскольку ответственность за состояние этой категории земель несут муниципальные власти, министерство потребовало тщательнее осуществлять земельный контроль, ограничить въезд на участок со стороны ТРЦ «Июнь» и привести территорию в порядок до конца апреля. Исполнение этих требований остается на контроле Минэкологии», – отмечается в материале.

Это не первый случай нарушения правил обращения с отходами вблизи деревни Челобитьево. Ранее инспекторы эконадзора оштрафовали на 150 тысяч рублей ФГУП «Совхоз имени Тимирязева» за размещение здесь грунтов и строительных отходов. Минэкологии также подало исковое заявление с требованием взыскать с нарушителей 14-миллионный ущерб, нанесенный землям. Руководство учреждения пыталось опротестовать действия министерства, но Десятый арбитражный суд подтвердил законность требований экологов.