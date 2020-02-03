РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 фев. Полицейские Люберец раскрыли автомобильную кражу, по подозрению в совершении преступления задержали 30-летнего жителя Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть 2-го отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестные похитили его автомобиль иностранного производства, припаркованный около одного из домов на Октябрьском проспекте Люберец. Общая сумма ущерба составила 255 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления был задержан 30-летний житель Орехово-Зуевского городского округа. По данному факту следственным управлением МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.