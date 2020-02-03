РИАМО - 3 фев. Сотрудники столичной транспортной полиции задержали хулиганов, которые повреждали валидаторы на станциях Московских центральных диаметров, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В линейный отдел МВД на станции Москва – Савеловская неоднократно поступали сообщения о том, что на маршруте первого диаметра неизвестные повреждают валидаторы, в том числе, которые были установлены просьбам пассажиров дополнительно уже после запуска МЦД.

«Транспортными полицейскими установлен гражданин, который целенаправленно повреждал валидаторы. Злоумышленника задержали на платформе остановочного пункта Лобня в момент, когда он с зажатыми в кулаке ключами несколько раз ударил по стеклу дисплея валидатора», – говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника, которым оказался 35-летний неработающий житель Лобни, возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Установлены еще три факта совершения данным гражданином аналогичных деяний на станциях Лобня и Водники.

По ним также возбуждены уголовные дела. Общий ущерб от действий злоумышленника составил 100 тысяч рублей. Он проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

«Валидаторы необходимы пассажирам для того, чтобы открыть поездку на станции отправления и закрыть на станции прибытия, валидация является обязательным условием получения бесплатной пересадки с МЦД на метро. Поэтому мы благодарны коллегам за проделанную работу и задержание вандалов, которые не только портили имущество, но и нарушали порядок оплаты поездки на некоторых станциях, доставляя пассажирам неудобства», – сообщил начальник дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

Кроме этого сотрудники полиции установили группу несовершеннолетних, которые неоднократно следуя по МЦД-2 из Истры в сторону Москвы, также повреждали валидаторы на станциях. В отношении двух молодых людей 16 и 17 лет, жителей Истры, возбуждено уголовное дело по факту вандализма, совершенного группой лиц.