РИАМО - 3 фев. На территории Юго-Восточного административного округа Москвы в 2019 году ввели в эксплуатацию свыше 1,6 миллиона квадратных метров недвижимости, половину из этого объема составили социальные объекты и объекты инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«В ЮВАО строится достаточно много жилья, например, в районе Некрасовка, где только за последние два месяца прошлого года было построено и введено в эксплуатацию около 20 жилых корпусов», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что важно повысить качество жизни людей в кварталах жилой застройки за счет создания новой транспортной и социальной инфраструктуры. В прошлом году часть этих задач была решена. В Некрасовке появилось метро.

В седьмом квартале за счет городского бюджета был построен и введен в эксплуатацию детсад на 150 мест площадью 2,4 тысячи квадратных метров в Некрасовке. На 2-й Вольской улице было закончено строительство подстанции скорой медицинской помощи на 20 машино-мест.

«В целом нам удалось достичь баланса в градостроительном развитии округа. Так, например, в районе Люблино открылся Центр экстремальных видов спорта. Он разместился на Ставропольской улице и предлагает своим посетителям почувствовать невесомость в аэродинамической трубе или заняться серфингом на специальном тренажере, имитирующем морские волны», - уточнил Левкин.

В бассейне установили серфинг-тренажер. Высоту волн, которая будет доходить до одного метра, можно регулировать с помощью пульта управления. Занятия для взрослых и детей будут проходить под руководством инструктора.

Левкин отметил значимость других соцобъектов, которые были введены в эксплуатацию в прошлом году. В декабре во 2-м Грайвороновском проезде сдан детский сад на 100 мест площадью 1,7 тысячи квадратных метров. Также на юго-востоке столицы появилась новая благоустроенная территория.

«В конце года был сдан в эксплуатацию храм святителя Дмитрия Ростовского на Рязанке. Небольшая уютная церковь на 200 прихожан стала украшением небольшого парка, в котором будут беседки для отдыха, дорожки, а также детские и спортивные площадки», - уточнил Левкин.