РИАМО - 3 фев. Морозная погода придет в Московский регион на текущей неделе, 5 февраля станет самым холодным днем в столице с начала сезона, температура в течение суток составит минус 7-5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В понедельник в регионе еще тепло, сохраняется положительная температура. Однако в течение дня дождь сменится снегом. К вечеру на дорогах станет скользко. 4 февраля в течение суток в Москве будет минус 3-1 градус, в области – до минус 6 градусов. Местами пройдет небольшой снег, ночью образуется гололедица, скорость ветра составит 7-12 метров в секунду. Среднесуточная температура сохранится выше нормы на 7 градусов.

«В середине недели, 5 февраля, атмосферное давление будет расти, с северо-западным умеренным ветром до 10 метров в секунду продолжится вторжение арктического воздуха. В течение суток температура в Москве минус 5-7 градусов. Этот день будет самым холодным с начала зимы! Но на этом зима не остановится. Мороз в условиях штилевой и малооблачной погоды станет лишь усиливаться», — говорится в сообщении.

Ночью 6 и 7 февраля в столице будет около минус 10 градусов, в Подмосковье – до минус 13. Днем ожидается небольшой снег, в Москве – минус 7-5, в области – до минус 10 градусов. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. Среднесуточная температура впервые с начала зимы приблизится к норме.