РИАМО - 3 фев. Жители подмосковных Мытищ назвали своего третьего ребенка необычным именем Серафим, что означает «огненный ангел», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«Обладателя этого имени можно назвать мечтательным, духовно возвышенным, он всегда прощает ошибки», – говорится в сообщении.

Рождение мальчика зарегистрировали прямо в Мытищинском перинатальном центре. Сотрудники ЗАГСа оказали молодым родителям полный комплекс услуг, в том числе оформили заявление на материнский капитал.

С сентября прошлого года молодым родителям в Московской области выдают подарочный набор «Я родился в Подмосковье!» стоимостью более 13 тысяч рублей. В набор входят 53 предмета для матери и малыша. При этом у мам и пап есть возможность отказаться от подарка и вместо него получить денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.