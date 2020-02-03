РИАМО - 3 фев. В подмосковных лесничествах и лесопитомниках начали создавать снежные хранилища-холодильники и ледники для посадочного материала, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Для хранения посадочного материала лесным питомникам комитета необходимо 35 снежных куч и семь ледников», – уточняется в материале.

Из-за теплой и малоснежной погоды зимние хранилища создают в максимально сжатые сроки. В работу идет весь снег, который возможно собрать. Его сгребают в кучи, накрывают соломой или опилками, завозят вместе со льдом в каменные сараи и бетонные погреба.

«Созданная таким образом воздушная прослойка будет препятствовать быстрому таянью снега, и при правильной организации внутри ледников и снежных куч минусовая температура сохранится до середины весны», – отмечается в сообщении.

Именно сюда перед оттепелью на временное хранение поместят сеянцы и саженцы, которые высадят весной на акции «Лес Победы» и в лесах. Пребывание посадочного материала в зимних хранилищах позволяет добиться того, чтобы растения безболезненно проснулись и пошли в рост только после высадки. Достичь этого помогает задержка вегетации.