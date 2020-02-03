РИАМО (БАЛАШИХА) – 3 фев. Выставка живописи и предметов прикладного искусства «Цветочная мозаика» откроется в краеведческом музее микрорайона Железнодорожный Балашихи 7 февраля, в рамках выставки посетителям расскажут истории, легенды и мифы, связанные с цветами, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Выставка живописи и предметов прикладного искусства из фондов музея и личных коллекций под названием «Цветочная мозаика» откроется 7 февраля в выставочном зале краеведческого музея.

«На выставке можно увидеть волшебные россыпи цветов на павлогорадских платках, жостовских подносах, изделиях мастеров Гжели и Хохломы, полотнах художников. Яркие и нежные, диковинные и изысканные цветы красуются на фарфоровой и фаянсовой посуде известных заводов – фабрики Ф. Гарднера, товарищества М. Кузнецова», – говорится в сообщении.

На экскурсии посетители выставки смогут услышать красивые истории, легенды и мифы, связанные с цветами.

Выставка будет проходить в течение двух месяцев и продлится до конца марта. Стоимость входного билета составляет 50 рублей. Для инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и многодетных семей вход бесплатный. Выставку можно посетить со вторника по пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 17:00. Понедельник – выходной день.

Краеведческий музей расположен по адресу: микрорайон Железнодорожный, улица Новая, дом №18.