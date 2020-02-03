РИАМО - 3 фев. В Подольске 13-летняя школьница скоропостижно скончалась во время празднования дня рождения, идет доследственная проверка, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Девочка с родителями приехала к бабушке для празднования дня рождения. В какой-то момент она почувствовала недомогание и легла отдохнуть. Спустя непродолжительное время родители обнаружили дочь мертвой.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти девочки», – говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.