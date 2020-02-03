В настоящее время от опасного штамма коронавируса скончались более 360 человек. Случаи инфицирования зарегистрированы более чем в 20 странах, и вирус продолжает расширять географию: недавно стало известно о двух заболевших на территории России. Транспортное сообщение с Китаем серьезно ограничено, некоторые такси и кафе в Москве отказываются обслуживать китайских студентов, а поездка с ними в метро вызывает панику среди пассажиров. Как выглядит столица в тревоге из-за коронавируса, узнала корреспондент РИАМО.

Распространение эпидемии

По состоянию на утро 3 февраля количество погибших от нового вируса достигло 361, причем была зарегистрирована первая смерть за пределами Китая – на Филиппинах. Кроме того, более чем у 17 тысяч человек подтвердили наличие заболевания.

На прошлой неделе вирус добрался и до России. Как сообщила 31 января вице-премьер Татьяна Голикова, в нашей стране выявили два случая заражения: первый — в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области. При этом оба заболевших — граждане Китая. Они госпитализированы в изолированных боксах; близко контактировавшие с больными также находятся под наблюдением врачей. По словам вице-премьера, риска дальнейшего распространения вируса на территории страны нет.

Чтобы избежать эпидемии, с 28 января въезд китайским туристическим группам на территорию России был ограничен. А с 1 февраля авиасообщение с Китаем вообще приостановили, закрыв почти все воздушные маршруты, но оставив возможность гражданам вернуться на территории своих стран.

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Москва без туристов

Эпидемия коронавируса — очевидная угроза для туристической отрасли, ведь в 2019 году больше всего туристов прибывало именно из Китая. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за первый — третий кварталы прошлого года в страну въехало 1,3 миллиона китайцев. Теперь же, по оценке ассоциации, только с января по март текущего года потери турбизнеса могут достичь 100 миллионов долларов.

Сразу несколько гидов и организаторов экскурсий рассказали РИАМО, что им пришлось остановить работу.

«У нас все отменено. Многие из тех, кто собирался посмотреть Москву, просто не полетели. Конкретно у меня за последнее время не приехало 70 человек. Около 3,5 миллиона рублей они потеряли на одних билетах. Сейчас мы стараемся переносить экскурсии, чтобы не было подобных казусов, а там будет видно», — заявил представитель одной из фирм.

При этом финансовые потери терпят обе стороны: из-за оттока туристов некоторые гиды временно остались без работы.

«Пока сижу и ищу подработки. Экскурсии на китайском для групп были источником дохода. Надеюсь, скоро все закончится», — рассказал один из них.

Еще одна категория людей, заметивших отсутствие китайцев, – москвичи, чьи дома расположены недалеко от культурных достопримечательностей.

«Я живу на Арбате и замечала туристов из КНР в старой его части. Теперь больших экскурсий толком не наблюдаю. А ведь недавно толпы этих ребят можно было застать на Красной площади или в метро. Без туристов Москва теряет свой шарм, ведь они отдают дань нашей культуре и истории. Но безопасность дороже», — считает москвичка Елена.

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Риски столичных фирм и китайский Новый год

В зоне риска находятся и те, кто тесно работает с иностранцами. Так, сотрудница аэропорта пояснила РИАМО, что сначала ощущала некий дискомфорт при взаимодействиях с туристами, но потом «привыкла и приспособилась».

Зато, как рассказала служащая одной из московских фирм, тесно работающей с китайскими представителями, многим работникам подобных компаний в Москве сейчас приходится жить в напряжении:

«Лично мое начальство это толком не обсуждает, в работе компании тоже ничего не изменилось, но фактор стресса присутствует. Например, у нас есть русский представитель, который живет в Шанхае, когда он приехал, то многие переживали, что тот их заразит, а те своих детей. Нас тут же забросили на общее совещание, без масок и мер предосторожности. В отделе мы переводим все в шутку — кто-то чихает и ему вслед раздается: «Эй, да у тебя коронавирус!».

По мнению сотрудницы, отток жителей Поднебесной из столицы мог быть связан с китайским Новым годом, который принято отмечать в кругу семьи, посещая родственников.

«Сейчас наши партнеры заняты скорее мыслями не о вирусе, а о своем празднике. По той же причине домой из Москвы рвались некоторые китайские студенты», — считает она.

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Новые фобии и отказ в обслуживании

Однако далеко не всем удается оставаться столь терпимыми. Несмотря на то, что граждан КНР в России стало меньше, тут остались китайцы, которые давно проживают на территории столицы, и студенты, решившие отложить возвращение домой. Поскольку эти детали неизвестны москвичам, уроженцы КНР часто сталкиваются с негативной реакцией на себя.

«Нас с друзьями стали обходить стороной. Некоторые прикрывают рукой рты и боятся заходить с нами в лифт», — приводит слова одного из китайских студентов «Москва 24». По словам парня, таксист неоднократно отменял ему с подругой заказ, называя их «вирусом».

«Отменяйте заказ, если вы китайцы», — добавил тогда водитель.

Отношение изменилось в худшую сторону и в некоторых точках общепита. «Недавно меня отказались обслуживать в кафе. Сказали, что посетители обеспокоены моим присутствием», — пояснил РИАМО другой студент.

Одно из самых очевидных мест, где можно столкнуться с представителями самых разных стран и социальных слоев, — общественный транспорт. Очевидцы не раз отмечали, что в связи с эпидемией к лицам азиатской наружности там демонстрируют негатив.

«Китайцев как будто гонят. Я видела, как мужчина, сидящий в метро, заметил девушку азиатской внешности, занявшую место рядом. Буквально в ту же секунду он подскочил и, бросив на нее недовольный взгляд, убежал в другой конец вагона, а на остановке вышел из поезда. На следующий день я наблюдала подобную ситуацию в электричке», — рассказала москвичка Елизавета.

По ее мнению, люди, на которых ополчились в транспорте москвичи, вообще вряд ли были китайцами, а подобное отношение никак не способствует решению общей проблемы.

РИАМО продолжает следить за ситуацией вокруг коронавируса.