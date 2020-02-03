РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез более 30 тысяч кубометров отходов с контейнерных площадок на территории Люберец, сообщил на оперативном совещании в администрации округа руководитель подразделения регоператора Павел Бражников.

«За прошедший период, с 27 января по 2 февраля, в городском округе Люберцы силами «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывезли 28 915 кубометров твердых коммунальных отходов и 1 732 кубометра сухих отходов», – сказал Бражников.

Для бесперебойной работы по вывозу твердых коммунальных отходов в городском округе работают 79 человек и задействовано 48 единиц техники.