РИАМО - 3 фев. Московских водителей предупредили, что в столице ожидается много мелких аварий из-за снега и гололедицы на дороге, сообщает Центр организации дорожного движения правительства Москвы в своем Twitter-аккаунте.

«Сегодня в Москве до конца дня ожидается снег. Ближе к вечеру температура опустится до минусовых значений», - говорится в сообщении.

Специалисты ЦОДД рекомендуют автолюбителям быть аккуратными, соблюдать скоростной режим. Ожидается, что на дороге будет скользко и произойдет много мелких ДТП.

В понедельник в Москве будет облачная погода с осадками в виде снега, гололедица, также прогнозируется до 2 градусов тепла днем.