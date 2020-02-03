РИАМО - 3 фев. Столичная полиция проводит проверку по факту избиения мужчины в Потаповском переулке, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он уточнил, что об инциденте в полицию сообщили медики. Избиение произошло ночью 2 февраля.

«Наряд скорой медицинской помощи забрал 35-летнего мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, параорбитальной гематомой справа, носовым кровотечением», - сказал собеседник агентства.

По словам потерпевшего, травмы ему нанес неизвестный.