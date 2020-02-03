РИАМО - 3 фев. Граждане более 40 стран мира впервые смогут принять участие в конкурсе «Послы Победы» и стать волонтерами на параде Победы 9 мая в российской столице, сообщил журналистам руководитель Федерального агенства по делам молодежи Александр Бугаев.

«Действительно, работа, которая проводится волонтерами, проводится постоянно, ежедневно - это увековечивание памяти героев, это помощь ветеранам, это много-много и других секторов. И, конечно, такие события не могли не найти отклик на международном уровне», - сказал Бугаев.

Как отметила председатель Центрального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить соответствующую анкету и выполнить конкурсное задание на портале «Волонтеров Победы». Принять участие в конкурсе может любой желающий из любой страны в возрасте от 18 до 35 лет.

Она добавила, что 3 февраля стартовал конкурс «Послы Победы», который проходит с 2015 года.

«Мы отбираем лучших волонтеров для того, чтобы они приехали к 9 мая сюда в Москву и помогли в организации парада Победы», - сказала Амельченкова.

По ее словам, «Волонтеры Победы» – единственная общественная добровольческая организация, которой доверили сопровождение парада Победы на Красной площади в Москве. Особенно важно, что в год памяти и славы лучшие волонтеры страны и мира смогут помочь в организации ключевого события в столице России.

Она уточнила, что к параду Победы в Москве планируют подготовить свыше 100 тысяч волонтеров из разных стран.