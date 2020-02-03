РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 фев. Госавтоинспекция Мытищ в феврале проведет акцию по предупреждению детского дорожного травматизма, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Отдел ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» сообщает о том, что в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием детей-пассажиров 5, 12, 19 и 26 февраля 2020 года сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия под названием «Ребенок-пассажир». Проверки будут проведены с целью выявления водителей автомобилей, которые перевозят детей без детских удерживающих устройств и ремней безопасности», – говорится в сообщении.

Согласно правилам дорожного движения РФ, перевозка детей в возрасте до 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей от 7 до 11 лет включительно должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств) или ремней безопасности, а на переднем сидении легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств. За нарушение правил перевозки детей в салоне автомобиля на водителя налагается административный штраф в размере 3000 рублей.