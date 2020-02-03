РИАМО - 3 фев. На территории столицы в этом году планируют провести порядка 20 уличных фестивалей различной направленности, на которых можно будет с пользой провести время, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На своем персональном сайте мэр опубликовал предварительный график городских фестивалей, в который вошли 17 мероприятий.

«Для меня «Московские сезоны» – очень важный проект. Благодаря уличным фестивалям москвичи, независимо от места проживания и толщины кошелька, всегда имеют возможность хорошо и с пользой провести свободное время», - отметил Собянин.

По его словам, москвичей и гостей города ждут яркие и интересные мероприятия на улицах мегаполиса.

С 1 февраля до конца года в городе проходит фестиваль «Букинист», а 21 февраля стартует «Московская Масленица».

Весной пройдут «Золотая маска» в городе», «Крымская весна», «Пасхальный дар» и «Арт-фестиваль «Николин день», а также начнутся концерты в рамках «Московской весны a Cappella». Летом москвичей и гостей столицы приглашают на фестивали «День России», «Времена и эпохи», «Мировые балетные каникулы», «Цветочный джем».

Первым осенним фестивалем стает «День города» в начале сентября. В октябре пройдет «Золотая осень», в рамках которой будет организован спецпроект «Рыбная неделя в Москве». Ноябрьские праздники подарят москвичам фестиваль «День народного единства».

А с 11 декабря в городе начнутся мероприятия в рамках масштабного фестиваля «Путешествие в Рождество».