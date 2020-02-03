РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 фев. На прошедшей неделе 31 единицу спецтехники привлекли к уборке территории Люберец в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил на оперативном совещании начальник управления дорожного хозяйства администрации округа Валерий Подлозный.

«Содержание улично-дорожной сети осуществляли 73 сотрудника подрядных организаций, была задействована 31 единица спецтехники. Производились уборка урн, посадочных площадок и заездных карманов, механизированная и ручная очистка площадей», – сказал Подлозный.

За данный период убрано 84 кубических метра мусора и 53 кубических метра смета.