РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 фев. Более 3,7 тысячи новых рабочих мест появилось в подмосковном Подольске с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«С начала 2020 года в Подольске создано более 3,7 тысячи новых рабочих мест. Лидируют по этому показателю отрасли промышленности, логистики и оптово-розничной торговли. Создание новых рабочих мест положительным образом влияет на показатель безработицы, уровень которой составил 0,62%», – говорится в сообщении.

По итогам 2019 года численность зарегистрированных безработных составила более 1,1 тысячи человек. Негативным фактором является структурная безработица, вызванная несоответствием квалификации соискателей структуре предложений на рынке труда.

Также в округе активно ведется работа по трудоустройству безработных граждан, профессиональному обучению, организации общественных работ и временному трудоустройству. Всего за 2019 год центрами занятости населения в Подольске и Климовске были трудоустроены более 2,8 тысячи человек.

«За отчетный период было заключено 46 договоров с предприятиями по организации общественных работ, трудоустроено 67 человек, 4 договора заключено по организации временного трудоустройства, 23 человека из безработных граждан открыли собственное дело, получив единовременную помощь, а 311 человек направлены на профессиональное обучение», – поясняется в материале.

Помимо этого, в трудовые бригады на базе школ, учреждений молодежной политики и на подольские предприятия было направлено более 1,1 тысячи несовершеннолетних, а в период отпуска по уходу за ребенком обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовке и повышению квалификации прошли 13 женщин. Также около 200 горожан предпенсионного возраста прошли курсы по 25 наиболее востребованным рабочим профессиям. 12 человек направлены на обучение по договорам, заключенным с различными предприятиями.