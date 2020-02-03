РИАМО - 3 фев. Специализированные организации в Подмосковье начали наносить дополнительную маркировку на автомобили в соответствии с новым законом, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника отдела регистрационной и экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Максим Кирьянов.

1 января 2020 года вступил в силу закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон предполагает нанесение дополнительной маркировки на автомобили. Это позволит быстро опознать машину, например, в случае угона.

«Буквально в пятницу транспортное средство уже было направлено в подразделение, из подразделения - в город Балашиху. У нас там есть специализированная организация, которая занимается нанесением данной маркировки. Данное транспортное средство прошло все административные процедуры», - сказал Кирьянов.

Он добавил, что подобные организации действуют и в других городских округах Подмосковья. Их адреса можно найти на сайте Минпромторга РФ.

Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Владимир Игнатов отметил, что дополнительная маркировка позволяет быстро опознать транспортные средства, у которых повреждена нанесенная ранее маркировка.

«Нанесение дополнительной маркировки позволит однозначно идентифицировать транспортное средство, в отношении которого ранее были установлены признаки ее (маркировки – ред.) изменения», - сказал Игнатов.