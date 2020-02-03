РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 фев. Сотрудники ГИБДД с понедельника и по 12 апреля в рамках профилактических мероприятий напомнят жителям Балашихи и Реутова основные правила безопасной перевозки детей в автомобиле, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

В 2019 году на подмосковных автодорогах зарегистрировано 555 ДТП с участием детей и подростков, в результате которых 13 детей погибли и 597 получили травмы различной степени тяжести. 70% погибших детей находились в транспортных средствах в качестве пассажиров. Перевозка 68 пострадавших юных пассажиров (22%) осуществлялась с нарушением предусмотренных правил перевозки.

«В целях повышения уровня дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних пассажиров автотранспорта и повышения ответственности родителей в части использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности с 3 февраля по 12 апреля 2020 года на территории Балашихи и Реутова проходит социальный раунд по профилактике ДТП с участием детей-пассажиров и снижению тяжести их последствий «Маленький пассажир – большая ответственность!» – говорится в сообщении.

Жителям напомнят об основных правилах перевозки детей в салоне автомобиля, расскажут о важности использования детских удерживающих устройств и расскажут о мерах ответственности за нарушение установленных правил перевозки маленьких пассажиров.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что перевозка детей до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Работа по предупреждению аварийности с участием детей-пассажиров является одним из приоритетных направлений деятельности отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».