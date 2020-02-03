31 января в здании Московской торгово-промышленной палаты состоялось открытие выставки живописи художника Ольги Шараповой «Европейские улицы». В экспозиции представлено 25 полотен, написанных в Дрездене, Цюрихе, Крумлове, Зальцбурге, а также Суздале, Москве и других городах. Корреспондент РИАМО встретилась с художником, чтобы поговорить о ее новой выставке, журналистском прошлом и взглядах на живопись.

– Ольга, почему именно эта площадка выбрана для проведения выставки?

– Московская торгово-промышленная палата (МТПП) впервые проводит художественную выставку. Теперь это будет площадка для проведения мероприятий такого плана – для выставок графики, живописи, фотографии. Меня пригласили сюда первой, что очень приятно. Так что теперь в Москве появилась новая площадка для художников.

– Как попасть на выставку?

– Те, кто приходят сюда на мероприятия, конференции, собрания, кто заключает здесь договоры и проводит деловые встречи – все гости Московской торгово-промышленной палаты могут увидеть выставляющиеся здесь работы. Но прийти просто «с улицы» сюда тоже можно – на открытие, когда художник приглашает на мероприятие гостей, его могут посетить все любители искусства.

– Расскажите о своем пути в искусстве. Как вы пришли к живописи?

– По профессии я журналист, работала много лет в информационных агентствах, писала новости. Описывая примерно одни и те же события каждый год, я стала понимать, что это превращается в движение по кругу. Хотелось чего-то совершенно другого. Уже во взрослом возрасте я заинтересовалась живописью – до этого я никогда не ходила в художественную школу, никогда целенаправленно ничего не рисовала, разве что на скучных конференциях механически. При этом я всегда понимала, что, если захочу этим заняться, у меня все получится, и как-то само все пошло. Так что если раньше я писала новости, то теперь пишу картины.

– Как думаете, ваше образование журналиста как-то влияет на живописное творчество?

– Мне кажется, высшее образование для человека вообще очень важно, так как оно структурирует мышление. Конечно, оно оказывает влияние, но те знания, которые я получила в журналистике, к живописи имеют только косвенное отношение.

Выставка Дали в Москве: 7 неизвестных шедевров, которые нужно увидеть>>

– Как вы считаете, художнику необходимо академическое образование?

– Я думаю, что художнику необязательно иметь классическое фундаментальное образование. Как и любой человек, художник учится всю жизнь. Можно учиться у природы, у своих друзей, набираться опыта у других художников. Можно смотреть на картины старых или современных мастеров и учиться у них. Именно для этого я организовала социальный проект «Истории о живописи» – в своих пабликах в Facebook, Instagram и «ВКонтакте» я пишу о современных художниках. Глядя на современную реалистическую живопись со всего мира (поскольку я сама пишу в реалистической манере), я учусь и стараюсь двигаться вперед.

– Можете назвать пару своих любимых художников?

– В первую очередь, это современные художники-самоучки, например, Рамона Янгквист – у нее совершенно потрясающие пейзажи, контрастные, светлые. Она не боится ярких открытых цветов, не боится красного цвета, которым запугивают учеников в художественных школах и вузах. Она чужда стереотипов, и у нее получаются потрясающие картины. Другие художники, которые мне нравятся – Мара Шастин, акварелисты Джозеф Збуквич и Душан Джукарич – люди, прекрасно владеющие композицией и перспективой, у которых можно учиться бесконечно. Еще Хуан Рамирес – американо-мексиканский художник, не получавший профессионального образования, что нисколько ему не мешает.

– Расскажите подробнее о вашей новой выставке.

– Она продолжает уже начатую серию. Например, осенью у меня была выставка «Прогулка по городу». Так как городской пейзаж – моя любимая тема в живописи, «Европейские улицы» продолжают эту тему. Это прогулки по старинным европейским переулкам, каменным, темным или солнечным, контрастным.

Куда сходить бесплатно в Москве в 2020 году: музеи, кинопоказы и экскурсии>>

– Когда были написаны представленные здесь работы?

– Это работы последних двух-трех лет.

– Какие города нравятся вам больше всего для прогулок и этюдов?

– Больше всего я люблю старинные города, где есть интересные исторические здания, замки или уникальные храмы. Таких городов много в Чехии и Германии. Хоть архитектура последней сильно пострадала во время войны, там можно найти много маленьких старинных городков. Воистину потрясающая страна Италия – здесь куда ни падает взгляд, все может служить сюжетом для картины с уже готовой композицией.

– Как рождаются картины? Вы пишете прямо с натуры?

– Во время путешествий я делаю зарисовки, цветовые этюды, а позже дорабатываю в студии. Бывает, что полностью пишу картину на месте. Большая часть сельских пейзажей написана сразу с натуры.

– А люди играют какую-то роль в ваших пейзажах?

– Я пишу как пейзажи без людей, так и пейзажи с фигурами. Иногда маленькая фигурка человека может очень оживить статичную композицию.

– Какие еще жанры присутствуют в вашем творчестве?

– Я люблю писать цветы, натюрморты. Портреты пишу редко, потому что это отдельный сложный жанр, и чтобы написать хороший портрет, нужно мысленно погрузиться в свою модель, то есть ощутить характер, мысли человека. Но поскольку мне это, признаюсь, скучно, я пишу портреты очень редко, только когда очень хорошо знаю человека или он много рассказывает мне о себе, готов раскрыться и предоставить максимум информации – без этого хорошего портрета не получится.

Совершенно другое дело – городской пейзаж. В этом жанре мне раскрыться легче всего. Он совмещает и классическую природу, и уют домов, и холод зимних переулков, и очаровательную неторопливость летних кафешек. Поэтому выставка и называется «Европейские улицы» - это прогулка по старинным городам. А что может быть лучше прогулок и путешествий?

15 главных культурных событий 2020 года в Московском регионе>>