РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Спортсмен из подмосковных Люберец Глеб Иваненко занял второе место на первенстве Московской области по вольной борьбе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В минувшие выходные люберецкие спортсмены приняли участие в первенстве Московской области по вольной борьбе среди юношей, которое проходило в Раменском городском округе.

«Воспитанник люберецкой спортивной школы олимпийского резерва Глеб Иваненко занял второе место. Поздравляю Глеба и его тренеров с достойным выступлением», - сказал председатель спорткомитета администрации округа Владимир Сурков.

Он отметил, что в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов со всего Подмосковья.