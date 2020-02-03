РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 фев. В подмосковных Люберцах прошла выставка-пристройство кошек и котят, дом нашли 10 питомцев, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Выставка-пристройство прошла накануне.

«Десять питомцев нашли хозяев на выставке-пристройстве кошек и котят из приютов «Возьми меня с собой». Всего на выставке было 30 котят и взрослых кошек из приютов и передержек», – говорится в сообщении.

Для гостей мероприятия была организована развлекательная программа: аквагрим, анимация и благотворительная ярмарка. Все питомцы, представленные на выставке, были старше 4 месяцев, привиты, стерилизованы и имели документы.