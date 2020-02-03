РИАМО - 3 фев. В Подмосковье предъявили обвинение в покушении на убийство 22-летнему молодому человеку, который под воздействием наркотиков изрезал ножом свою 59-летнюю мать и двухлетнего племянника, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 1 февраля в Раменском. Мужчина в состоянии наркотического опьянения нанес ножевые ранения матери и малолетнему племяннику. Женщине с ребенком удалось спрятаться в соседней квартире. После нападения на родственников обвиняемый предпринял попытку самоубийства. Пострадавших госпитализировали, подозреваемого задержали.

«Следственными органами <…> 22-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство 59-летней матери и двухлетнего племянника (часть 3 статьи 30, пункты «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ)», – говорится в сообщении.

На допросе мужчина полностью признал вину. В ближайшее время следствие решит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз.