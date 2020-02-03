РИАМО - 3 фев. В кафе на Ильинке произошла драка между посетителями, в ходе которой мужчина получил бутылкой по голове, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел ночью 2 февраля. Медики диагностировали у пострадавшего мужчины 1978 года рождения сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану затылка.

«По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали гражданина 1971 года рождения. Проводится проверка», - сказал собеседник агентства.