РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 фев. В трех многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска 4 февраля временно отключат свет из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«По информации Подольских электрических сетей, во вторник, 4 февраля, запланированы ремонтные работы на воздушных электросетях. Во время проведения ремонта с 9:00 до 12:00 не будет подаваться электроэнергия в многоквартирные дома в микрорайоне Климовск по адресам: улица Ленина, дома №№10А, 10Б, 14Б», – говорится в сообщении.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.