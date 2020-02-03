РИАМО - 3 фев. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса 2019-nCoV и заявил, что зараженных иностранцев будут высылать из страны, сообщает Nation News.

Во время оперативного совещания с вице-премьерами в понедельник он также подчеркнул, что в стране есть все необходимые лекарства и средства защиты от распространения коронавируса.

«Что касается мер противодействия болезни, то она включает в себя депортацию иностранцев, у которых диагностирован коронавирус», – отметил премьер-министр.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. С тех пор коронавирус проник в разные страны мира. По данным на понедельник, общее число зараженных по всему миру превысило 17 тысяч человек. Умерло 362 заболевших, выздоровело 487.

Два случая заболевания зафиксировали в России. Российскую границу с Китаем закрыли постановлением правительства. Случаи заражения 2019-nCoV были зафиксированы в 24 странах мира.