РИАМО - 3 фев. За время работы площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве посетили свыше 26,1 миллиона туристов и жителей города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что в городе 31 января закончили работать площадки зимнего фестиваля.

«В этом году главный зимний фестиваль Москвы побил рекорды по продолжительности (50 дней), числу площадок (81) и количеству участников и гостей. Чудесной атмосферой фестиваля насладились более 26,1 миллиона москвичей и туристов», – написал Собянин на своем персональном сайте.

По его словам, часть катков, которые работали в рамках фестиваля, будут продолжать радовать москвичей до конца зимы.

В рамках столичного фестиваля провели множество мастер-классов, спортивных мероприятий, концертов, интеллектуальных игр и спектаклей.