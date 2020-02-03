РИАМО - 3 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание подмосковных властей на необходимость повышения эффективности работы областного Центра управления регионом, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор провел встречу с руководящим составом областного правительства. Площадкой для встречи был выбран подмосковный ЦУР.

«Наш Центр управления регионом посетил президент, был дан ряд поручений, которые предполагают распространение подобной практики, наверное, более усовершенствованной, на всю страну. Сегодня перед нами стоят масштабные задачи в рамках национальных проектов, обращений жителей, которые мы получаем по разным сферам в ЦУР. Нужно двигаться дальше. Мы не должны останавливаться на достижениях 2019 года», - сказал Воробьев.

Он отметил, что большая роль в развитии ЦУРа отводится профильным руководителям.

«Огромная ответственность ложится, прежде всего, на министров. Задача - в каждом отраслевом боксе искать новые уникальные решения. Мы прекрасно понимаем, если министр и его команда не живут проблемой, если не участвуют лично в работе своего блока в ЦУРе, ничего прорывного не происходит», - подчеркнул Воробьев.

Губернатор добавил, что муниципальные ЦУРы, открытые во всех округах, также должны развиваться.

Президент России Владимир Путин посетил подмосковный Центр управления регионом 30 января. Глава государства отметил, что ЦУР - это серьезный инструмент решения проблем, позволяющий повысить качество работы всех уровней власти.

Центр управления регионом открыли в Подмосковье в конце 2018 года. ЦУР «знает» обо всем, что происходит в Московской области. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона. Информация в штаб поступает из системы «Добродел», соцсетей, интернет-приемных и так далее.

ЦУР представляет собой межведомственную рабочую группу, состоящую из 30 профильных ведомств правительства Московской области. Работа центра предполагает создание тепловой карты проблем, выявление точек напряженности, оперативное доведение проблем до исполнителей и предотвращение аналогичных проблем в будущем.