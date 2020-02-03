РИАМО (МЫТИЩИ) – 3 фев. На мемориальном кладбище в городском округе Мытищи открылась экспозиция к 75-летию Победы, сообщается на сайте администрации горокруга.

«На Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах открыли экспозицию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На выставке, которая будет работать в течение всего года памяти и славы, представлены личные вещи, документы и символы героев, захороненных в этом месте», – говорится в сообщении.

Второго февраля на торжественной церемонии открытия экспозиции к юнармейцам и ветеранам городского округа Мытищи обратились представители управления по увековечиванию памяти и родственники тех людей, в честь которых создана экспозиция. Алексей, правнук генерала-лейтенанта авиации Виталия Рыбалко, отметил важность общения с живыми ветеранами.

«Эти люди – последние, кто видел войну своими глазами и может рассказать, какой она была на самом деле. При жизни прадеда я мог часами слушать его рассказы. Это уникальные знания, о которых никто другой поведать не сможет», – сказал Рыбалко.

После мероприятия состоялась экскурсия по комплексу ФВМК с посещением могил людей, которые упомянуты в экспозиции. У могилы Неизвестного солдата юнармейцы из военно-патриотического центра «Граница» встали в почетный караул, а остальные участники мероприятия возложили цветы.