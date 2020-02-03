РИАМО - 3 фев. Роскачество рассказало о разнице между понятиями срока годности и срока хранения продуктов, а также о том, сколько может храниться скоропортящаяся продукция, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как отметила директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова, срок годности продуктов – это время, в течение которого он пригоден для употребления в пищу. Если срок годности продукции истек, то есть его не стоит.

«К примеру, ультраскоропортящиеся продукты пригодны для употребления в пищу от 12 часов до трех суток и только в охлажденном состоянии. К ним относятся готовые салаты, свежая рыба и пирожные с кремом. Поэтому производители указывают на упаковке дату производства, а также день и даже час изготовления», – говорится в сообщении.

Викулова добавила, что скоропортящиеся продукты в холодильнике можно хранить от 3 до 30 дней.

По ее словам, некоторые продукты, типа муки, сахара, консервов в темном и сухом месте можно хранить около двух лет. Но это относится только к тем продуктам, которые не были вскрыты.