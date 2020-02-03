РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 фев. Новая пожарная автоцистерна, рассчитанная на 6 тонн воды, поступила на вооружение огнеборцев Балашихи, сообщается на странице Балашихинского теруправления СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Новый пожарный автомобиль предназначен для доставки личного состава боевого расчета, пожарно-технического вооружения и запаса огнетушащих веществ к месту тушения пожара, проведения аварийно-спасательных работ. При помощи него возможна подача воды в очаг возгорания из собственной автоцистерны, открытого водоема или гидранта по пожарным рукавам через ручные или стационарные лафетные стволы.

«На вооружение Балашихинского управления поступила новая пожарная автоцистерна АЦ-6,0-40 на базе автомобильного шасси КАМАЗ-43118, которая имеет повышенную проходимость и может использоваться в условиях бездорожья, что позволит свободно доставлять пожарных в труднодоступные районы городского округа. По сравнению с остальными пожарными машинами, у которых запас воды 2-3 тонны, автоцистерна имеет запас воды 6 тонн и в ней установлен 600 литровый пенобак для перевозки пенообразующих веществ, что обеспечит пожарных достаточным количеством воды и воздушно-механической пены в первые минуты тушения пожара», – сказал начальник балашихинского теруправления Александр Квашнев.

Он добавил, что новый автомобиль войдет в состав боевого расчета 307 пожарной части, для которой в микрорайоне Саввино построено новое пожарное депо.

После проведения испытаний пожарно-технического инструмента и оборудования, установленного в автоцистерне, с 5 февраля автомобиль будет поставлен в боевой расчет.