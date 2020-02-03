РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 фев. Подольский учитель физкультуры школы №15 стал чемпионом Подмосковья по прыжкам в высоту, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На чемпионате и первенстве Московской области среди юниоров и юниорок до 23 лет по легкой атлетике, проходивших в Щелкове 1 и 2 февраля, учитель физкультуры школы №15 Подольска Александр Филин занял первое место в прыжках в высоту», – говорится в сообщении.

Филин начал заниматься спортом 15 лет назад, тренируется с 4 класса. В настоящее время представляет СШОР «Подолье». На областном чемпионате он выиграл с результатом 190 сантиметров.