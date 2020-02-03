РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 фев. В подмосковном Королеве 8 февраля пройдет акция по сбору макулатуры и крышечек, сообщил «РИАМО в Королеве» волонтер НКО «Мой чистый город» Андрей Беляков.

На собранные экобаллы волонтеры приобретут необходимые вещи для детского отделения городской больницы. Благотворительная экоакция пройдет в магазине «Декатлон» на улице Коммунальная, дом №3.

«Принести макулатуру и пластиковые крышечки можно будет 8 февраля с 12:00 до 18:00. Мы призываем всех жителей Королева принять активное участие в акции. Обращаем внимание, что с января на акции не принимается гофрокартон», – сказал Беляков.

Волонтерам можно сдать для переработки книги, каталоги, бумагу А4, журналы, газеты, тетради и картон. Макулатура принимается в пачках, перевязанных веревкой или скотчем. Также принимаются пластиковые крышечки с бутылок минеральной воды, газировки, кваса и Tetra Pak.

По итогам акции, прошедшей 18 января в Королеве, собрали вторсырье на 1043 экобалла, которые направлены на помощь детскому отделению Королевской городской больницы.

С волонтерами можно связаться по телефону: 8(966)324-87-58, через сайт или в соцсетях.