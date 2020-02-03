РИАМО - 3 фев. Страховой дом ВСК стал партнером программы лояльности национальной платежной системы «Мир», теперь держателям карт «Мир» доступны особые условия при покупке полисов добровольного страхования через мобильное приложение или на сайте mir.vsk.ru, говорится в сообщении пресс-службы страховой компании.

«В рамках акции держатели карт «Мир», приобретающие полис ВСК по программам добровольных видов страхования (кроме ОСАГО), которые доступны в интернет-магазине, получат кешбэк в размере 10% на свою карту», - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться данным предложением, нужно просто оплатить картой «Мир» один из полисов на сайте mir.vsk.ru или через мобильное приложение «ВСК страхование».

Для участия в акции необходимо зарегистрировать карту «Мир» на сайте privetmir.ru. Предложение действует с 1 февраля по 16 апреля 2020 года.