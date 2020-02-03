РИАМО - 3 фев. Роспотребнадзор передал странам-членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ) средства лабораторной диагностики коронавируса 2019-NCoV, сообщает Газета.ru.

«Данные средства разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Кроме того, 1 и 2 февраля российские тест-системы направили в Армению, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан», – отмечается в материале.

В ближайшее время тест-системы направят в Киргизию и Таджикистан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. С тех пор коронавирус проник в разные страны мира. Два случая заболевания зафиксировали в России. Российскую границу с Китаем закрыли постановлением правительства.

По данным на понедельник, общее число зараженных по всему миру превысило 17 тысяч человек. Умерло 362 заболевших, выздоровело 487.