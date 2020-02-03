РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 фев. Всемирная ночь Гарри Поттера пройдет в детской библиотеке Мытищ 6 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте Детской библиотеки №1.

«Приглашаем на Всемирную ночь Гарри Поттера 6 февраля в 18:00. Волшебный праздник рассчитан для детей от 6 лет. Живая музыка, мини-квест, отправление с платформы 9 и 3/4, распределяющая шляпа, викторины и мастер-классы, квиддич и многое другое!» – говорится в сообщении.

Количество мест для посещения ограничено, записываться на мероприятие необходимо заранее в детской библиотеке №1 по адресу: Мытищи, улица Матросова, дом №15. Стоимость билета составляет 300 рублей. Всю необходимую информацию можно уточнить по телефону: 8(495)586-04-50.