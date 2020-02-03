РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Новый офис МособлЕИРЦ начал свою работу на территории управляющей компании «ЛГЖТ» в Люберцах, сообщила в понедельник на оперативном совещании заместитель руководителя МособлЕИРЦ в городском округе Люберцы Елена Мотыль.

«Сегодня (3 февраля - ред.) на территории УК «ЛГЖТ» начинает свою работу новый офис, куда граждане будут приходить в УК и получать всю информацию о ЕПД», – сказала Мотыль.

По ее словам, 30 января прошел День открытых дверей в поселке Октябрьский по улице Текситильщиков, дом 12А.