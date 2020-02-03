РИАМО - 3 фев. В Москве продолжается демонтаж новогоднего убранства, в настоящее время работы завершили на 83%, сообщила журналистам в понедельник советник столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Виктория Боткова.

«На сегодняшний день демонтировано 83%. В ближайшие дни монтаж будет завершен. Вся продукция после демонтажа отправится на склад», - сказала Боткова.

Со столичных улиц убирают праздничные ели, декоративные конструкции с рождественской и новогодней символикой.

«Это надписи «С Новым годом!», «С Рождеством!», новогодние элементы - снеговики, новогодние колпаки, снежинки и так далее», - пояснила Боткова.

31 января в Москве завершился зимний фестиваль «Путешествие в Рождество», после этого в городе начали убирать новогодние украшения. Всего в этом сезоне столицу украшали более 300 елей, а также другие праздничные конструкции.