РИАМО - 3 фев. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов направил обращение главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову, в котором содержится призыв приостановить поставку посылок из китайских интернет-магазинов в связи с эпидемией коронавируса, сообщает Nation News.

По словам Милонова, пересылка почты означает бактериологический обмен, а миллионы россиян продолжают покупать и заказывать товары в интернете. По его мнению, товары являются «естественными инкубаторами для любого вируса».

«Более того, потенциально вирусные посылки могут заражать смертельными микробами и остальную почтовую корреспонденцию уже в отделениях российской почты», – сказал Милонов.

В декабре прошлого года власти Китая сообщили о распространении нового коронавируса 2019-nCoV. С тех пор вирус проник в разные страны, в том числе два случая заболевания зафиксировали в России. Для защиты от инфекции в РФ закрыли границу с Китаем в пяти субъектах, также идет эвакуация россиян из КНР.

По данным на понедельник, общее число зараженных превысило 17 тысяч человек. Умерло 362, выздоровело 487.

Доктор медицинских наук, заведующийо кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н.И.

Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров отметил, что вирусы очень нестойки и вне человека живут максимум до 1,5 суток, а посылки из Китая идут россиянам гораздо дольше.