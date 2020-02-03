РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 3 фев. В подмосковном Красногорске к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне создадут переносную экспозицию, посвященную памяти военных летчиков, ныне живущих или живших ранее в округе, сообщил руководитель поискового отряда «Герои Неба», член рабочей группы поискового движения Московской области Андрей Кушнир на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«К приближающемуся юбилею, 75-летию Великой Победы, коллектив нашего отряда планирует создать большую выставочную экспозицию, посвященную летчикам–красногорцам, участникам Великой Отечественной войны», – написал Кушнир.

Он пояснил, что это будет несколько больших баннеров, на которых разместят фотографии и историю боевого пути каждого летчика городского округа. Кроме того, экспозицию дополнят экспонатами из школьного музея авиации Красногорской гимназии №6.

Кушнир призвал жителей оказать проекту информационную поддержку. Фотографии и рассказы про летчиков-героев можно направить на электронную почту: forum176@mail.ru. Связаться с Андреем Кушниром можно по телефону: 8(926)358-16-30.