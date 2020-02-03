РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области возбудило дело в отношении двух организаций, подозреваемых в картельном сговоре при участии в торгах больницы Подольска, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Московское областное УФАС России выявило признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между ООО СК «Перспектива» и ООО «ИнжСтрой» с целью поддержания цен на торгах, проводимых Подольской городской клинической больницей на право заключить контракт на выполнение ремонтных работ.

«В ходе торгов вышеуказанные участники отказались от конкурентной борьбы. ООО СК «Перспектива» и ООО «ИнжСтрой» подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, что привело к завышенной сумме контрактов. По данному факту Управлением возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО СК «Перспектива» и ООО «ИнжСтрой» по признакам нарушения Федерального закона «О защите конкуренции», – говорится в сообщении.

В соответствии с законом, признается картелем и запрещается соглашение между хозяйствующими субъектами-конкурентами, между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.