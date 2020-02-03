РИАМО - 3 фев. За минувшие сутки в Москве выпало 9 миллиметров осадков при норме для февраля в 41 миллиметр, сообщил РИАМО в понедельник дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«В феврале месячная норма осадков составляет 41 миллиметр. За вчерашний день в Москве выпало 7 миллиметров, за ночь - 2 миллиметра», - сказал собеседник агентства.

Синоптик добавил, что на сегодняшний день высота снежного покрова в столице достигает 7 сантиметров, вчера днем было 10 сантиметров.

Собеседник агентства также отметил, что за вчерашний день в Немчиновке выпало 2 миллиметра осадков, в Шереметьеве - 4 миллиметра, в Павловском Посаде - 7 миллиметров, в Тушине – 9 миллиметров.

В понедельник максимальная температура воздуха в Москве будет в диапазоне от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В регионе ожидается облачная погода со снегом и гололедица.