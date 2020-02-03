РИАМО - 3 фев. Вечером 2 февраля и утром 3 февраля в столице атмосферное давление побило рекорды по самым низким показаниям, при этом оно продолжает понижаться, сообщается на сайте «Метеоновости».

«2 февраля в 21 час на главной метеостанции столицы - ВДНХ - было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление -725,1 миллиметра ртутного столба, что соответствует 966,5 гектопаскаля. Прежний рекорд принадлежал 1939 году», - говорится в сообщении.

В 10 часов утра в понедельник в мегаполисе зафиксировали показания атмосферного давления на отметке 723 миллиметра ртутного столба (963,5 гектопаскаля). До этого рекорд принадлежал 1981 году, тогда давление опустилось до 964,4 гектопаскаля. Сейчас давление продолжает понижаться, поэтому окончательные показания рекорда будут известны позже.

В прошлом году в столице подобное низкое давление было отмечено всего однажды - 1 марта.