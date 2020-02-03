РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 фев. Нападающий команды «Авангард-Олимпиец» Максим Широченков признан лучшим бомбардиром девятого турнира по хоккею среди детей 2009 года рождения на Кубок олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона Европы Юрия Ляпкина, сообщается в Instagram-аккаунте Ледового дворца «Арена-Балашиха».

Хоккейный турнир открылся 31 января и завершился 2 февраля. В соревнованиях участвовали восемь команд из разных городов России. Пять клубов представляли Московскую область, Балашиху – команда «Авангард-Олимпиец». В финале подольский «Витязь» обыграл команду «Атлант» из Мытищ со счетом 2:1. ⠀

«Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий команды «Авангард-Олимпиец» Максим Широченков, забросив пять шайб и сделав шесть результативных передач. Победителей и призtров наградили призами Юрий Ляпкин, генеральный директор авиакорпорации «Рубин» Евгений Крамаренко и начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Вера Варнина», – говорится в сообщении.

Юрий Ляпкин – олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, чемпион СССР, участник Суперсерии СССР-Канада 1972, 1974, 1976 годов.